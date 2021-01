Un lot d’aides américaines destinées aux hôpitaux de Remada et Ben Guerdane

Le ministère de la Santé a réceptionné, vendredi, un lot d’aides américaines (équipements de prévention contre le Coronavirus), qui s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la Tunisie dans la lutte contre le virus. Le chargé d’affaires à l’ambassade américaine à Tunis, Gregory LoGerfo, a déclaré lors d’une conférence de presse organisée à cette occasion au siège du ministère de la Santé, que les Etats-Unis d’Amérique apportent aujourd’hui cette aide dans le cadre de la dernière tranche du programme de soutien à la Tunisie dans la lutte contre le virus, dont la valeur totale est estimée à 36 millions de dollars. Il a expliqué que cette aide, qui consiste en des équipements préventifs pour les cadres médicaux et paramédicaux, est destinée au personnel de la santé des hôpitaux des délégations de Ben Guerdane (Gouvernorat de Médenine) et de Remada (Tataouine). Il a rappelé que des hôpitaux à Tabarka (gouvernorat de Jendouba), au Kef et à Kairouan avaient bénéficié d’une aide similaire dans le cadre de la première tranche du programme de soutien à la Tunisie pour faire face au Coronavirus financé par le département de la Défense des Etats-Unis, estimant que la mise en œuvre de ce programme illustre le développement du niveau de coopération entre les deux pays.

