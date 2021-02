Un nouveau rapport de Fitch Ratings évalue l’impact du changement climatique sur le secteur de l’assurance

Les assureurs sont bien équipés pour faire face au défi du changement climatique, c’est ce qui ressort d’un nouveau rapport de Fitch Ratings qui évalue l’impact du changement climatique sur le secteur de l’assurance et de la réassurance. Dans son rapport, Fitch Ratings considère le changement climatique et son impact sur les sinistres liées aux catastrophes naturelles comme l’un des risques environnementaux, sociaux, de gouvernance les plus importants pour les assureurs non-vie et composites et les réassureurs.

Toutefois, bien que le changement climatique pose un défi sérieux au secteur de l’assurance/réassurance, ce secteur dispose de divers outils pour gérer efficacement ce risque, a encore indiqué Fitch Ratings, soulignant que le changement climatique a un impact minime sur les notations de la plupart des assureurs de son portefeuille.Le rapport spécial intitulé «Les assureurs bien équipés pour faire face au défi du changement climatique» donne un aperçu de la manière, dont le changement climatique affecte le profil de crédit du secteur de l’assurance. Il examine d’abord comment Fitch Ratings intègre le changement climatique dans son analyse de crédit, puis explique comment le secteur de l’assurance et ses régulateurs gèrent le changement climatique dans le cadre de la gestion des risques, y compris la modélisation des exigences de fonds propres.