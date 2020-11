Un stand de 54m2 réservé à la Tunisie dans le salon intérnational des importateurs à Shanghai

La Tunisie participe à la 3ème édition du salon » China international import-expo » qui se tient du 5 au 10 novembre courant à Shanghai (Chine), avec un stand s’étalant sur une superficie de 54 m2, fourni en produits tunisiens par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) en collaboration avec l’ambassade de Tunisie à Pékin. Le visiteur peut y trouver des produits provenant d’entreprises tunisiennes intéressant le marché chinois, surtout ceux en rapport avec le secteur agroalimentaire.

Nonobstant la propagation de la pandémie du coronavirus qui a déjà entrainé des perturbations au niveau de la programmation et l’organisation des manifestations économiques et de commercialisation sur la scène internationale, le CEPEX s’attache à garantir la participation à cet évènementiel d’envergue internationale qui s’organise pour la troisième année consécutive, ce qui est de nature à renforcer davantage la présence commerciale tunisienne en Chine et booster le tourisme tunisien dans les marchés porteurs, selon les données fournies par l’ambassade de la Tunisie à Pékin.

Dans un communiqué, publié jeudi, l’ambassade a souligné son attachement à exploiter la participation de la Tunisie au salon qui non seulement s’intéresse aux produits exposés mais, également, comprend des activités parallèles diversifiées pour la commercialisation du tourisme tunisien, ainsi que des réunions avec un nombre d’agences de voyages chinoises, en collaboration avec le bureau de l’Office Tunisien du Tourisme (ONTT) à Pékin.

Cette nouvelle édition concerne, selon la même source, plusieurs domaines d’activités, à savoir les industries mécaniques, alimentaires, des équipements médicaux, des services, du tourisme, des loisirs, la construction des voitures, des produits de consommation et des nouvelles technologies de communication.

Le salon accueillera près de 5000 exposant venant de 100 pays et sera visité par 8000 personnes attendues de la Chine.

Il convient de rappeler que la présidente de la délégation tunisienne d’hommes d’affaires qui devait se rendre au salon » China international import-expo « , Dhouha Mizouni Chtourou a fait savoir à l’agence TAP que le gouvernement chinois a pris des mesures restrictives dans le cadre de la prévention contre le COVID-19, qui ont empêché la participation de cette délégation au salon de Shanghai.

Chtourou a précisé qu’il était prévu qu’une délégation importante se déplace vers Shanghai pour présenter des produits tunisiens auprès des plus grands importateurs de tout bord, mais la partie chinoise a pris à la dernière minute des mesures inapplicables imposées aux visiteurs, malgré le parachèvement de toutes les procédures précédentes.