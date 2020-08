Un vol d’évacuation des Tunisiens en Algérie est programmé ce mercredi

Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé qu’il a programmé un vol d’évacuation des Tunisiens, qui sera assuré par la Compagnie nationale Tunisair, sur la ligne Tunis-Alger-Tunis, et ce, le mercredi 12 août 2020.

Le ministère a appelé les personnes qui arriveront à bord de ce vol, à présenter un certificat d’analyse (avec un résultat passif du test sur le coronavirus) et à s’engager à respecter le confinement obligatoire, pendant une période de 7 jours, dans l’un des centres aménagés à cet effet.

« Le confinement devra s’étaler sur une période de 10 jours, en cas de non présentation d’un certificat d’analyse », a encore souligné le ministère, dans un communiqué publié sur sa page facebook, réitérant l’impératif de respecter et d’appliquer les procédures sanitaires requises.

Et de rappeler que les Tunisiens bloqués en Algérie doivent coordonner avec notre ambassade en Algérie pour pouvoir assurer leur rapatriement.