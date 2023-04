Une belle banque bousillée par son Etat-actionnaire

AM*

A la fin du 1er semestre de l’exercice financier 2022, et avant le remplacement de son DG le mois dernier juste après la cérémonie de changement de son identité visuelle, la Banque nationale agricole (BNA) affichait des revenus de 850,794 MDT, en hausse de 18,4 % en glissement annuel. Les charges d’exploitation de cette banque étatique représentant plus de 47 % de son chiffre d’affaires, il ne restait en PNB (produit net bancaire) que 447,966 MDT.

Les dotations aux provisions (143,3 MDT) et les frais du personnel (117,2 MDT) notamment, réduiront ensuite le résultat d’exploitation à 139,1 MDT, l’impôt sur le bénéfice en prendra 28,8 MDT en 6 mois, ne laissant que 110,2 MDT en résultat net de la période et qui était en hausse dans la même proportion de plus ou moins 16 % du reste des indicateurs de la banque.

– La dette de l’Office des céréales dépasse le seuil des 25 % des fp de la BNA

Mais on retiendra surtout cette importante remarque des commissaires aux comptes de la banque, qui précise que « les engagements de l’ Office des Céréales [Ndlr : l’OC est actionnaire de la BNA entre 3,5 et 4 %] envers la Banque totalisent 4.413.374 mille DT au 30 juin 2022 (soit environ 26% du total des engagements de la clientèle, en bilan et hors bilan). Ces engagements sont refinancés directement auprès de la BCT pour un montant de 2.726.348 mille DT au 30 juin 2022 . Ils ont connu une hausse de 1.551.892 mille DT (+54%) par rapport à leur niveau au 30 juin 2021 et enregistrent un dépassement significatif du seuil de 25% des fonds propres nets de la Banque . Et il n’est pas exclu, au vu des dernières prévisions sur une campagne céréalière 2023 qui ne dépasserait pas les 3,5 millions de quintaux, que les engagements de la BNA en faveur de l’Office des céréales augmentent encore pour importer plus de céréales et couvrir le déficit de production par rapport à la consommation.

Les commissaires aux comptes signalent aussi que les chèques tirés par l’Office des Céréales sur la Trésorerie Générale de Tunisie au titre de ses droits à la compensation, et se rapportant aux exercices 2021 et 2022, n’ont pas encore été encaissés par la BNA au 30 juin 2022. Un impayé qui totalisait déjà 1.876.015 mille DT !

– Plus de 5 Milliards DT, couverts par un Etat noté Caa2

Traitant du cas BNA dans sa dernière note de recherche de février 2023, l’intermédiaire boursier Tunisie-Valeurs « confirme son dynamisme commercial », qui est « 1er pourvoyeur de crédits en Tunisie avec une part de marché de 16,9% dans le secteur côté », et « a affiché à la fin du 1er semestre 2022, une amélioration de sa qualité du portefeuille avec un taux des créances classées de 16,8% ». Il ne manque cependant pas de faire remarquer que « le volume des engagements envers les entreprises et organismes publics a totalisé, en 2021, 5,2 milliards de dinars, soit une hausse de 20,7 % par rapport à 2020 et l’équivalent de 31,8% du total des engagements de la banque ».

Et Tunisie-Valeurs de citer l’Office des Céréales qui totalise une exposition de 3,9 milliards de dinars, l’ETAP (des engagements de 70,5M DT), la Transtu (des engagements de 94,4 MDT), l’Office des Terres Domaniales (une exposition de 162,2 MDT), l’Office National de l’Huile (des engagements de 182,5 MDT) et la société El Fouledh (une exposition de 94,2 MDT). Les engagements non couverts par les garanties de l’État concernent essentiellement des entreprises publiques (ETAP, CNRPS, CPG, etc.) dont les engagements sont qualifiés de réguliers et totalisent 562 MDT au 31 Décembre 2021, selon T.V.

A tout cela, il faut ajouter les 90,443 MDT en créances agricoles abandonnées. L’Etat les a prises en charge, précisait le bilan de la banque, et il les paiera lorsqu’il voudra ou pourra.

*Résumé d’une note de recherche de Tunisie-Valeurs