Une croissance de 0,3%, du PIB réel de la Tunisie au troisième trimestre 2021

Le produit intérieur brut réel de la Tunisie a affiché une croissance de 0,3% en glissement annuel au troisième trimestre 2021 (juillet-septembre), reflétant le redressement progressif de l’activité économique, dans un contexte marqué par des défis croissants. Par rapport au deuxième trimestre 2021, l’économie a progressé de 0,7%, selon les statistiques publiées par l’INS.

- Publicité-

Cependant, le niveau corrigé des variations saisonnières de la production réelle au troisième trimestre 2021 était toujours inférieur à celui du premier trimestre 2020, qui correspond au début de la pandémie de COVID-19.

Les statistiques de l’INS font état d’une évolution variable du rendement des différents secteurs. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur agricole et de la pêche a régressé de 2,6% en G.A.

S’agissant des industries manufacturières, la valeur ajoutée a baissé de 2,5% pour le secteur du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure, de 4,5% pour le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et de 2,2% pour le secteur des industries agroalimentaires. En revanche, la valeur ajoutée a augmenté de 14% pour le secteur des industries chimiques et de 1,1% pour celui des industries mécaniques et électriques.

Au troisième trimestre de 2021, le secteur des mines a enregistré une croissance de 28,9%. La valeur ajoutée du secteur d’extraction du pétrole et du gaz naturel a également crû de 29,9%, contre une baisse de 16% pour le secteur du bâtiment.

Pour ce qui est des services, la production a diminué de 13,1% dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés et de 3,3% dans le secteur des services de transport, contre une hausse de 5,7% dans les services de télécommunication et de 5,4% dans les services financiers.