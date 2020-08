Une délégation ministérielle ce jeudi à El-Kamour

Une délégation ministérielle arrive ce jeudi à El-Kamour pour tenter de dénouer la crise provoquée par la non-application de l’accord conclu en juillet 2017, selon le membre de la coordination du sit-in d’El-Kamour, Noureddine Derza, cité par « Akher khaber online ».

Il a précisé que la délégation comprend les ministres de l’Energie et des mines et de l’Emploi, sachant que l’unité de pompage de pétrole est fermée depuis plus de deux semaines.