Une délégation Tchèque de haut niveau effectuera en mars 2023 une visite en Tunisie

Une délégation tchèque d’acteurs économiques et de responsables gouvernementaux effectuera, au cours de la deuxième moitié de mars 2023, une visite en Tunisie, a annoncé la vice présidente de CONECT INTERNATIONAL Salma Elloumi.

Dans une déclaration à TAP, en marge de la visite d’une mission économique organisée actuellement en République Tchèque par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) comprenant prés de 30 investisseurs Tunisiens, Elloumi a précisé que la visite de la délégation tchèque examinera l’opportunité de réaliser des projets dans le domaine du traitement des eaux usées.

Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République Tchèque, Jiří Kozák avait évoqué ce projet de visite lors d’un entretien avec des responsables de la délégation Tunisienne (Conect , CEPEX et Fipa). Au cours de l’entretien, Elloumi a appelé le responsable tchèque à élargir les secteurs d’investissement dans lesquels les tunisienns pourront participer.

la première étape pour renforcer la coopération économique avec la Tunisie est de prospecter les opportunités d’affaires et de fixer les priorités, a indiqué Kozák, ajoutant qu’il existe différents secteurs dont l’industrie aéronautique et l’agriculture dans lesquels il est possible d’investir.