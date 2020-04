Une étude clinique va être lancée sur la nicotine comme protection contre le Covid-19 

La nicotine constituerait une protection contre le Covid-19. Cette hypothèse, qui reste encore à étayer sur un plan strictement scientifique, est sérieusement envisagée par une équipe de médecine interne de l’hôpital de la Pitié Salpétrière, à Paris, et un neurobiologiste mondialement reconnu, membre de l’Académie des Sciences, Jean-Pierre Changeux, rapporte ce mercredi France Inter.

S’appuyant sur une observation assez largement répandue selon laquelle la proportion de fumeurs est étrangement faible parmi les malades du Covid-19, l’hôpital parisien a lancé une étude portant sur 350 malades hospitalisés et 130 patients plus légers accueillis en ambulatoire, tous testés positifs au coronavirus. “On a trouvé seulement 5% de fumeurs chez ces patients, ce qui est très bas, a observé le Professeur de médecine interne Zahir Amoura, cité par France Inter. En gros, on a 80% de moins de fumeurs chez les patients Covid qu’en population générale de même sexe et de même âge”.

À ce stade, difficile de savoir pourquoi les fumeurs seraient moins touchés que les autres. Selon le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, la protection serait assurée non pas par le tabac mais par la nicotine. Celle-ci pourrait empêcher le virus de se fixer, de pénétrer dans les cellules : elle interdirait ainsi sa propagation et constituerait un frein au développement de la maladie. Chez des patients fumeurs atteints du Covid-19 et hospitalisés, il aurait d’ailleurs été constaté une aggravation de la maladie avec le sevrage.