Une excellente récolte, des mesures pour le stockage et les incendies

La récolte de céréales à Beja sera exceptionnelle cette année, puisqu’elle avoisinera les 3,8 millions de quintaux sur une superficie totale de 138 mille ha, a indiqué, mercredi, Majid Awled Seghir, chargé de production végétale au Commissariat régional de l’agriculture de Beja.

Ces prévisions interviennent concomitamment avec le coup d’envoi de la saison de la récolte donné dans une ferme, relevant de l’unité coopérative Al Iyadh, à Oued Ezzargua (à Testour) par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb.

Le ministre a rappelé, à cette occasion, que la récolte nationale de céréales atteindra, cette année, les 20 millions de quintaux, ce qui nécessitera de continuer de faire preuve de vigilance, pour le reste de la saison.

Taieb a précisé, dans une déclaration à l’agence TAP, que le problème du stockage de la récolte a été surmonté, après avoir pris de nouvelles mesures, dont l’ouverture de 175 centres de collecte et de stockage, ainsi que la mobilisation de 130 locomotives de chemin de fer pour accélérer l’opération de transport de la récolte.

Il a réitéré, aussi, que toutes les précautions ont été prises afin de lutter contres les risques d’incendies dans les fermes, parmi lesquelles la mobilisation de 4 drones pour sécuriser la récolte et renforcer les opérations de contrôle, et ce, en coordination avec les services de la direction des forêts, de la sécurité et de la protection civile.

Le responsable des unités de production au ministère de l’Agriculture, Brini Jounaidi, a souligné, de son côté, que les unités de production de grandes cultures, dans les différentes régions du pays, mettront à la disposition des agriculteurs un quota important des semences de céréales de bonne qualité, pour la prochaine saison, et ce, grâce à l’application de la liasse technique.