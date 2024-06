Une facilité de 2 milliards de dollars US pour soutenir la fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique 

La Banque Africaine d’Import-Export (« Afreximbank » ou « la Banque ») (www.Afreximbank.com) et le Centres africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont renouvelé leur partenariat avec un nouvel accord de coopération annoncé aujourd’hui en marge du Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales à Paris, en France.



Dans le cadre de cette collaboration, Afreximbank a engagé une facilité de 2 milliards de dollars US en faveur du « Plan d’investissement pour la sécurité sanitaire en Afrique » en vue de soutenir l’ambition de fabrication de produits de santé sur le continent. Cette initiative mettra l’accent sur le Mécanisme africain d’achats groupés (APPM) et la Plateforme pour la fabrication harmonisée de produits de santé en Afrique (PHAHM).



L’initiative est essentielle pour relever les défis de l’Afrique en matière d’investissement dans la santé, promouvoir le développement économique et renforcer la sécurité sanitaire sur l’ensemble du continent. Elle entend également compléter le mécanisme de financement innovant du GAVI, l’Accélérateur de la production de vaccins en Afrique (AVMA) (https://apo-opa.co/45uIR81), qui devrait fournir jusqu’à 2 milliards de dollars US de financement aux fabricants africains de produits de santé et pharmaceutiques au cours des dix prochaines années.



Les sociétés pharmaceutiques africaines sont confrontées aux graves conséquences des problèmes de santé, de sécurité et d’économie au niveau mondial, mais elles sont à l’origine d’investissements et d’avancées technologiques dont le secteur de la santé a besoin. La faible confiance des investisseurs, le manque d’infrastructures appropriées, les barrières commerciales et les défis réglementaires sont quelques-uns des obstacles à l’investissement dans le secteur de la santé en Afrique. Bien que des fonds puissent être disponibles, de nombreux investissements potentiels ne se matérialisent pas en raison d’obstacles financiers et non financiers. Des efforts coordonnés au niveau continental sont essentiels pour inverser cette tendance et s’aligner sur le nouvel ordre de santé publique (https://apo-opa.co/45wjnqW).



Il sera essentiel de combler le déficit d’investissement pour réaliser l’ambition de l’Union africaine de fabriquer sur le continent 60 % des vaccins nécessaires d’ici à 2040 et de mettre en œuvre toutes les autres contre-mesures nécessaires en vue de garantir l’autonomie, en particulier pendant les crises telles que les pandémies et les épidémies.

Le « Plan d’investissement pour la sécurité sanitaire en Afrique » permettra à Afreximbank de soutenir et de financer des projets clés de santé identifiés par les CDC africains. L’effort conjoint combine des ressources institutionnelles et financières, des outils financiers tels que le financement par actions et par emprunt, des garanties, du capital-risque, le renforcement des capacités et le partage des risques pour stimuler et attirer davantage d’investissements dans la santé en Afrique.



Le « Plan d’investissement pour la sécurité sanitaire en Afrique » repose sur trois piliers clés :

Assistance technique et services de conseil : Un point d’entrée unique pour la préparation et la mise en œuvre de projets de santé, avec le soutien du CDC Afrique pour le renforcement des capacités. Pipeline de projets d’investissement : Une liste claire et prospective des projets d’investissement dans le domaine de la santé en Afrique, accessible via le Portail de projets Afreximbank. Appui réglementaire et normatif : Mise en œuvre de programmes pour éliminer les goulets d’étranglement et créer un environnement propice au commerce et à l’investissement, guidé par le Comité directeur technique du CDC Afrique-ZLECAf.