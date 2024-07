Une frappe israélienne à Beyrouth vise le responsable de Hezbollah Fouad Shukr

Une frappe aérienne israélienne a visé Beyrouth mardi, faisant au moins un mort et plusieurs blessés. L’armée israélienne a déclaré que la frappe visait Fouad Shukr, un commandant du Hezbollah, qu’elle présente comme « le responsable de la mort de 12 enfants et adolescents lors d’une attaque à la roquette ce week-end sur le plateau du Golan ».Un porte-parole de l’armée israélienne a confirmé dans un communiqué officiel la mort de Fouad Shukr.

Selon l’Agence nationale d’information libanaise, une femme a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées. Les médias saoudiens, après avoir affirmé que la cible avait quitté les lieux avant la frappe, ont finalement confirmé sa mort un peu plus tard dans la soirée et des informations contradictoires continuent de circuler sur son sort. Shukr, identifié par Tsahal comme un responsable clé du projet de missiles de précision du Hezbollah, est également recherché par les États-Unis pour son implication dans l’attentat contre les Marines américains à Beyrouth en 1983 qui a fait 240 morts.

Un responsable du Hezbollah, Ali Ammar, a déclaré à la télévision Al-Manar que « l’ennemi israélien paiera le prix de cette action stupide, tôt ou tard ».

