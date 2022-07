Une nouvelle Constitution «attentatoire à la démocratie», selon le New York Times

Les Tunisiens ont approuvé une nouvelle Constitution qui accentue le règne d’un seul homme institué par le président Kais Saied au cours de l’année écoulée, selon les résultats d’un référendum publié mardi, portant un coup dur à une démocratie construite au prix d’immenses efforts et de grands espoirs après le renversement du dictateur du pays il y a plus de dix ans, affirme l’influent quotidien New York Times.

La Tunisie, où les soulèvements du printemps arabe ont commencé en 2011, a été saluée au niveau international comme la seule démocratie à survivre aux révoltes qui ont balayé la région. Mais ce chapitre s’est effectivement terminé avec l’adoption de la nouvelle charte, qui consacre le pouvoir quasi absolu que Saied s’est attribué il y a un an lorsqu’il a suspendu le Parlement et renvoyé son chef du gouvernement.

Pourtant, le référendum de lundi a été entaché de boycotts massifs, l’apathie des électeurs et une configuration qui penche fortement en faveur de Saied. La Constitution a été approuvée par 94,6 % des électeurs, selon les résultats publiés par l’autorité électorale, ISIE.

« Les masses qui sont sorties aujourd’hui dans tout le pays montrent l’importance de ce moment », a déclaré Saied dans une allocution devant des partisans enthousiastes dans le centre-ville de Tunis, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. « Ce jour marque un nouveau chapitre d’espoir et permet de tourner la page de la pauvreté, du désespoir et de l’injustice. »

Saied a nié toute tendance à l’autoritarisme. Mais la nouvelle Constitution ramène la Tunisie à un système présidentiel comme celui qu’elle avait sous Zine el-Abidine Ben Ali, le dirigeant autoritaire renversé lors de la révolution dite de Jasmin de 2011. Elle affaiblit également le Parlement et la plupart des autres instances de contrôle du pouvoir du président tout en donnant au chef de l’État l’autorité ultime pour former un gouvernement, nommer des juges et présenter des lois.

Elle préserve la plupart des dispositions de la Constitution de 2014 concernant les droits et les libertés. Mais contrairement à la précédente Constitution, qui divise le pouvoir entre le Parlement et le président, la nouvelle Constitution rétrograde le corps législatif et le pouvoir judiciaire à quelque chose de plus proche des fonctionnaires, accordant au seul président le pouvoir de nommer les ministres et les juges et affaiblissant la capacité du Parlement à retirer sa confiance au gouvernement.

Couronnant des années de paralysie politique, le référendum pourrait sonner la fin d’une jeune démocratie que de nombreux Tunisiens en étaient venus à considérer comme corrompue et terriblement inadaptée pour garantir le pain, la liberté et la dignité – les idéaux qu’ils ont scandés en 2011.

Saied sur un « terrain glissant »

Mais avec un faible taux de participation d’environ 30 % et le boycott du vote par la plupart des grands partis politiques pour éviter de lui conférer une plus grande légitimité, Saied se trouve désormais sur un terrain glissant, sa capacité à mener d’autres réformes étant remise en question.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a noté le faible taux de participation au référendum et l’inquiétude des groupes de la société civile quant au processus, notamment « l’absence d’un processus inclusif et transparent et le peu de place accordée à un véritable dialogue lors de la rédaction de la nouvelle constitution ».

« Nous notons également des inquiétudes quant au fait que la nouvelle constitution comporte des freins et contrepoids affaiblis qui pourraient compromettre la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales », a déclaré Price lors d’un point de presse quotidien.

L’incapacité du système démocratique à fournir de bons emplois et à mettre de la nourriture sur la table, à juguler la corruption généralisée ou à produire des réformes indispensables a poussé de nombreux Tunisiens à se tourner vers Saied pour le sauver. L’ancien professeur de droit constitutionnel a été élu à la présidence en 2019 en grande partie parce qu’il était un outsider politique.

En 2021, deux tiers des Tunisiens associaient la démocratie à l’instabilité, à l’indécision et à une économie faible, selon une enquête du Baromètre arabe.

Lorsque Saied a pris le pouvoir il y a un an, des célébrations ont éclaté dans les rues de la capitale, Tunis. Les sondages ont montré qu’une majorité écrasante de Tunisiens soutenaient ses actions, alors même que ses opposants et les analystes les qualifiaient de coup d’État. Il a toutefois déclaré que son coup de force était nécessaire pour atteindre les objectifs de la révolution, longtemps restés lettre morte, et débarrasser le pays de la corruption.

Pour les partisans, une incitation supplémentaire à voter pour la nouvelle Constitution de Saied était la crainte de voir Ennahdha, le parti politique islamiste qui dominait le Parlement avant que M. Saied ne le dissolve, revenir au pouvoir. Saied et ses partisans ont nourri cette crainte de longue date parmi les Tunisiens laïques pendant la période précédant le référendum.

Le faible taux de participation reflète toutefois l’affaiblissement du soutien populaire de Saied au cours de l’année écoulée, alors que l’économie a décliné, que la corruption a prospéré et que le président est devenu de plus en plus autoritaire.

Les Tunisiens ont remis en question le fait qu’il se soit concentré avant tout sur la mise en place d’une nouvelle Constitution et sur d’autres réformes politiques, alors que le gouvernement avait du mal à payer les salaires, que les prix du pain et d’autres denrées de base s’envolaient en raison de la guerre en Ukraine et que des emplois décents semblaient toujours hors de portée pour de nombreux Tunisiens, conclut le quotidien new yorkais.