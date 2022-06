Une plateforme numérique pour les besoins en formation professionnelle

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi a annoncé, jeudi, la création d’une plateforme numérique pour répondre aux besoins des entreprises privées en matière de formation professionnelle et de ressources humaines.

S’exprimant lors du Forum de l’investissement en Tunisie, qui se tient les 23 et 24 juin courant, Nsibi a fait savoir que son département a signé 12 accords avec des entreprises privées actives dans plusieurs domaines pour subvenir à leurs besoins de diplômés en formation professionnelle.

Il a fait savoir que la création de cette plateforme vise à fournir une main-d’œuvre répondant aux attentes des employeurs publics et privés, soulignant que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle offre une formation rapide allant d’un mois à six mois pour permettre aux demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation spécifique afin de favoriser leur insertion professionnelle.

Par ailleurs, le ministre a estimé que le chômage constitue l’un des plus grands défis à relever, mettant l’accent sur la nécessité d’harmoniser le système éducatif et de formation avec les exigences du marché du travail.

En dépit d’une relative amélioration de certains indicateurs (le chômage a reculé de 1,7 % et le nombre de chômeurs de 12,7 %), le taux de chômage des femmes reste élevé, selon le ministre qui a souligné la volonté de parvenir à l’égalité des chances grâce à des programmes visant à accroître l’intégration des femmes demandeuses d’emploi.

Il a appelé à encourager l’initiative privée pour lutter contre le chômage, soulignant que les projets financés par les services de l’emploi ont augmenté jusqu’en juin 2022 de 16% par rapport à l’année dernière.