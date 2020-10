Une production céréalière proche de la moyenne récoltée en 2020

C’est la FAO qui l’indique, la récolte céréalière de 2021 en Tunisie démarre sous d’assez bons auspices. La préparation des terres pour l’ensemencement est actuellement en cours dans des conditions climatiques favorables. Les pluies saisonnières ont commencé en septembre avec des quantités supérieures à la moyenne dans la plupart des aires de culture. Les cultures de blé et d’orge d’hiver seront semées à partir de début novembre, après que les pluies auront reconstitué l’humidité du sol de manière adéquate. Le gouvernement estime que 1,33 million d’hectares seront plantés de blé et d’orge en 2020 (pour une récolte à partir de mai 2021), contre 1 million d’hectares en 2019, lorsque le manque de précipitations a retardé les semis.

La récolte des céréales d’hiver de 2020 s’est terminée en juillet. La saison a été caractérisée par des quantités de pluie bien inférieures à la moyenne en janvier et février, mais les pluies abondantes de la mi-mars au début avril ont coïncidé avec les premiers stades de la reproduction des cultures et l’amélioration des perspectives de rendement. La production céréalière de 2020 est estimée à un niveau proche de la moyenne de 1,5 million de tonnes, soit plus d’un tiers de moins que la récolte exceptionnelle de 2019, en raison de conditions météorologiques moins favorables et d’une réduction des plantations. La production agricole nationale varie considérablement d’une année à l’autre en raison des variations importantes des précipitations. La superficie irriguée en blé représente moins de 15 % de la superficie totale plantée en blé.

Pas d’impact majeur di coronavirus

Le pays vise à atteindre une production intérieure de 2,7 millions de tonnes de céréales par an. Les instruments politiques utilisés par le gouvernement comprennent des prix garantis à la production (820 TDD/288 USD par tonne de blé dur, 590 TDD/207 USD par tonne de blé tendre et 530 TDD/186 USD par tonne d’orge, inchangés depuis la campagne 2019/20), des intrants subventionnés, y compris l’eau d’irrigation, ainsi que la fourniture d’une assistance technique aux agriculteurs produisant du blé irrigué.

Les mesures introduites pour contenir la propagation de la pandémie de COVID-19 n’ont pas eu d’impact majeur sur les chaînes d’approvisionnement en céréales. Toutefois, une baisse de la demande intérieure et extérieure a entraîné une surabondance de pommes et de dattes. Pour soutenir les agriculteurs touchés par la baisse de la demande, le gouvernement a lancé une politique de stockage et de financement des stocks d’huile d’olive et de dattes.

Les importations de céréales en hausse

La Tunisie dépend fortement des importations de céréales, principalement du blé tendre, même les années de bonne production. Compte tenu d’une récolte nationale moyenne, les besoins d’importation de céréales pour la campagne de commercialisation 2020/21 (juillet/juin) devraient s’élever à environ 4,1 millions de tonnes, soit environ 14 % de plus que les importations de la campagne précédente et 10 % de plus que la moyenne quinquennale. Plus de la moitié des céréales importées sont du blé, provenant principalement d’Ukraine, de la Fédération de Russie et de l’Union européenne.

Malgré le taux élevé de dépendance du pays à l’égard des importations, les variations des prix internationaux des céréales ne se traduisent pas entièrement par des variations des prix intérieurs, car le programme de subvention alimentaire universel du gouvernement maintient les prix des produits du blé et de l’huile végétale stables. Dans l’ensemble, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons a augmenté de 5,3 % en septembre 2020 en glissement annuel, contre 3,9 % en août, mais reste inférieur aux niveaux de 7 % enregistrés en octobre 2019. L’inflation des prix des denrées alimentaires en septembre 2020 a été principalement due aux prix élevés des aliments frais.