USA: La Fed envisage une baisse des taux en septembre

La banque centrale américaine (Fed) a maintenu mercredi ses taux d’intérêt à leur plus haut niveau depuis 20 ans mais a ouvert la voie à une baisse en septembre, préoccupée désormais par une hausse du chômage et non plus seulement par l’inflation.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont décidé mercredi de conserver les taux de l’institution dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle ils se trouvent depuis un an. Une décision prise à l’unanimité.

« Si les conditions sont réunies, la baisse des taux pourrait intervenir dès la réunion de septembre », a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’une conférence de presse à l’issue de deux jours de réunion du comité de politique monétaire de l’institution, le FOMC.

« Le sentiment général au sein du comité est que l’économie se rapproche du moment où il sera approprié de réduire nos taux », a-t-il ajouté.

Cette baisse des taux serait la première depuis mars 2020, lorsque la crise du Covid-19 avait brutalement mis sous cloche l’activité économique, poussant la Fed à ramener le loyer de l’argent à zéro.

Les entreprises et consommateurs américains se languissent de pouvoir de nouveau emprunter de l’argent moins cher. C’est en effet de l’évolution des taux de la Fed que dépendent ceux des prêts accordés par les banques.

Encouragée par ces propos, la Bourse de New York a conclu sa séance en hausse mercredi, la technologie en tête.

