USA: Un juge lève l’interdiction d’un livre écrit par la nièce de Trump

Le juge d’une cour d’appel de New York a levé tard mercredi soir l’interdiction temporaire de parution d’un livre écrit par la nièce du président américain Donald Trump et contenant des révélations potentiellement explosives à trois mois de l’élection présidentielle.

Selon des documents de justice, cette décision permet à l’éditeur Simon & Schuster d’imprimer et de distribuer l’ouvrage de 240 pages de Mary Trump, qui doit sortir le 28 juillet. Elle y qualifie le milliardaire républicain d’«homme le plus dangereux du monde».

Mary Trump, psychologue de 55 ans, est la fille de Fred Trump Jr., frère aîné du président et qui est décédé en 1981 à 42 ans des suites d’alcoolisme. Dans ce livre, elle raconte des événements dont elle a été témoin dans la maison de ses grands-parents à New York, où ont grandi Donald Trump et ses quatre frères et soeurs. «Elle décrit un cauchemar fait de traumatismes, de relations destructrices et un mélange tragique de négligence et d’abus», selon sa maison d’édition.