UTICA-Chambre syndicale des pharmaciens grossistes-répartiteurs : Report de la décision de suspendre la distribution de médicaments

La Chambre syndicale nationale des pharmaciens grossistes-répartiteurs (CSPGR) relevant de l’UTICA, a annoncé lundi, le report de sa décision relative à la suspension de son activité de distribution des médicaments, laquelle était prévue à compter du 15 novembre 2022, et ce, en raison de la poursuite des négociations avec les parties gouvernementales concernées.

La chambre a précisé que la décision dudit report a été prise à l’issue d’une réunion tenue lundi, entre les membres de son bureau exécutif et les différentes parties prenantes dans cette activité, et suite aux « promesses sérieuses faites par le ministre de la Santé, et les ministres concernés par la résolution de cette affaire ».

Elle a rappelé, aussi, qu’elle s’attend à la prise des mesures nécessaires, afin de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés par les professionnels.

Il importe de noter que le bureau exécutif de la CSPGR avait décidé, le 3 novembre, d’arrêter son activité de distribution des médicaments à partir du 15 novembre, en raison du rejet de leur demande d’obtenir une attestation d’exonération de retenue à la source sur les ventes de médicaments, au titre de l’année 2022, et ce, pour la première fois, depuis 2006.