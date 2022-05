Vers la création d’un centre national intégré pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage

« Le ministère de l’éducation travaille actuellement sur la création d’un centre national intégré pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage afin de leur permettre de suivre leurs études dans de bonnes conditions », a souligné jeudi, le ministre de l’éducation Fethi Sellaouti.

« Nous œuvrons à trouver une nouvelle forme de partenariat avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour aider les élèves et étudiants aux besoins spécifiques à achever leurs cursus scolaire et universitaire », a-t-il dit à l’ouverture des travaux d’une manifestation organisée à la faculté de médecine à Tunis sous le thème « Université Tunis-El Manar : une université sans barrières ».

De son côté, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir a souligné que le département œuvre à exploiter les nouvelles technologies ainsi que les résultats de la recherche scientifique afin de garantir l’inclusion des étudiants aux besoins spécifiques dans la vie universitaire et assurer l’égalité des chances.