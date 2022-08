Le cahier subventionné sera disponible en quantité suffisante avant la rentrée scolaire, a indiqué le ministre de l’éducation Fethi Sellaouti jeudi soulignant que leurs prix ainsi que le prix des manuels scolaires n’ont pas changé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Sellaouti a affirmé, en marge de l’ouverture des travaux du congrès des commissaires régionaux à l’éducation, tenu à Hammamet, que 95% des manuels scolaires sont déjà disponibles.

Le ministre a estimé une augmentation du nombre des élèves pendant la prochaine décennie avec une moyenne de 45 000 élèves chaque année nécessitant la construction de 50 établissements scolaires et de 5000 salles de classe en plus du recrutement de 30 500 enseignants supplémentaires. Il a noté que ces grands défis nécessiteront la concertation de tous les efforts et l’ouverture sur l’environnement extérieur.

Sellaouti a aussi affirmé que le ministère annoncera bientôt une stratégie nationale de recrutement et de redéploiement des ressources humaines disponibles.