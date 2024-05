Vers la création d’un conseil algéro-tuniso-lybien d’hommes d’affaires

Les hommes d’affaires algériens, tunisiens et libyens « sont invités à mettre en place un conseil tripartite qui constituerait une plateforme favorisant un climat d’affaires et des opportunités d’investissements directs et indirects dans chaque pays », a indiqué le ministre dans un discours prononcé au cours d’une rencontre avec les opérateurs économiques des wilayas d’El Tarf et d’Annaba, ainsi que des hommes d’affaires des gouvernorats tunisiens de Beja, de Jendouba et du Kef et leurs homologues libyens, dans la grand auditorium de l’Université « Chadli Bendjedid ».

La plateforme en question serait également un mécanisme efficient pour promouvoir les échanges commerciaux, tout en intensifiant l’organisation de conférences et d’expositions afin de tisser des partenariats fructueux pour promouvoir les échanges commerciaux et économiques bénéfiques aux trois pays.

M. Zitouni a ajouté, à cette occasion, que son département ministériel « s’est employé à la formation d’un groupe de travail dont la tâche principale est de prendre des mesures et de les suivre pour surmonter les difficultés qui entravent la circulation des marchandises entre les trois pays, et d’explorer les moyens d’augmenter le volume des échanges commerciaux, tout en accélérant la mise en place de zones communes de libre-échange ».

« Ce qui unit nos trois pays, l’Algérie, la Tunisie et la Libye, doit pousser le rythme du commerce interrégional au plus haut niveau, ouvrant la voie à la réalisation d’infrastructures communes pour le développement des zones frontalières, et poser des bases solides pour l’intégration économique sur laquelle les pays du monde misent pour faire face à tous les défis régionaux », a-t-il encore déclaré.

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie a été « chargée d’organiser un forum pour les hommes d’affaires algériens et leurs homologues des deux pays frères afin de développer des perspectives de coopération économique, d’établir des partenariats et d’activer des conseils d’affaires conjoints, en particulier dans les communes frontalières qui constituent l’espace le plus approprié pour réaliser les aspirations des opérateurs économiques à des partenariats commerciaux prometteurs », a également souligné M. Zitouni.