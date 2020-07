Vers la fixation d’un calendrier de fermeture définitive de la plus grande décharge en Tunisie

Une réunion se tiendra, ce lundi, après-midi, 20 juillet 2020, avec le ministre de l’Environnement pour établir un calendrier définissant les modalités de fermeture définitive de la décharge des ordures ménagères Borj Chakir, située dans la localité de Sidi Hassine Sijoumi (Grand Tunis), a déclaré à TAP, Faycel Bedhiafi, directeur général de l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANGed).

Cette rencontre intervient suite à un glissement partiel de déchets ménagers survenu, mercredi dernier, dans cette décharge, causant un débordement des « Lixiviats » (effluents toxiques générés par ces déchets ménagers) et leur déversement dans le milieu naturel et, précisément, vers le quartier résidentiel d’El Attar, selon le ministère de l’Environnement.

Contacté par TAP, Youssef Ayari, membre du conseil municipal de la Commune de Sidi Hassine et l’un des initiateurs d’une campagne baptisée « Sakkar El Msab » (Fermez la décharge), « ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit dans ce dépotoir, dans la mesure où, un incendie a ravagé près de 7 hectares, en juin 2019 ».

Suite à cet incendie, l’ex ministre de l’Environnement, Mokthar Hammami avait promis de fermer définitivement cette décharge à ciel ouvert. Mais, selon Ayari, cette décision reste difficile à appliquer.

« A ce jour, il n’existe aucune vraie alternative pour remplacer cette décharge qui accueille une moyenne de 3500 tonnes de déchets par jour provenant de 38 municipalités du Grand Tunis « , a-t-il souligné à TAP.

Il est urgent, a-t-il dit de mener des études et d’allouer le budget nécessaire pour mettre en œuvre cette décision, mettant l’accent sur la nécessité de rompre définitivement avec la politique d’enfouissement et de privilégier plutôt les autres alternatives écologiques comme la réduction des déchets à la source, le recyclage et le compostage.

« Les décharges doivent être également situés loin des quartiers résidentiels « , a-t-il encore insisté, ajoutant que le dépotoir est devenu un vrai désastre écologique et sanitaire, d’autant qu’il a dépassé la capacité de stockage autorisé ».

Créée en 1999, la décharge de Borj Chakir, qui est située près de la capitale de Tunis, s’étend sur 120 hectares. Elle constitue le plus important dépotoir dans le Grand Tunis et dans tout le pays et accueille, souvent sans tri, les déchets ménagers des gouvernorats de Tunis, de la Manouba, de l’Ariana et de Ben Arous. Le dépotoir compte parmi les plus grandes décharges en Méditerranée.