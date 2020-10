Vers le renforcement des cadres médicaux et paramédicaux dans tous les établissements hospitaliers

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a annoncé jeudi, lors d’une visite de travail effectuée à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte, que tous les établissements hospitaliers du pays seront renforcés par un grand nombre de cadres médicaux et paramédicaux afin de mieux lutter contre la pandémie de COVID-19.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de sa participation à la cérémonie de commémoration du 57ème anniversaire de la fête de l’évacuation à Bizerte, Mechichi a souligné que les réformes engagées dans le secteur de la santé incluent nécessairement le renforcement des ressources humaines (cadre médical, paramédical et ouvriers).

- Publicité-

Dans ce contexte, il a signalé que le gouvernement travaille dans le cadre d’une stratégie claire de riposte au coronavirus visant à mobiliser tous les moyens nécessaires pour lutter contre cette pandémie.

Il a, en outre, indiqué que sa visite à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa s’inscrit dans le cadre du suivi des efforts fournis par les structures de santé dans la lutte contre le coronavirus.

Il s’agit également de prendre connaissance des conditions de travail dans cet établissement hospitalier et de vérifier l’application des mesures prises pour contenir la pandémie, a-t-il dit saluant les efforts et la promptitude du personnel médical et paramédical malgré le manque de ressources humaines et matérielles.