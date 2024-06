Vers un accord de non-double imposition, Tunisie-Argentine 

Selon un communiqué du ministère argentin des affaires étrangères en date du 11 juin 2024, la Tunisie et l’Argentine prépareraient la conclusion d’un accord de non-double imposition. La décision fait suite à la rencontre de la ministre argentine des Affaires étrangères Diana Mondino et l’ambassadeur de la République tunisienne en Argentine, Mohamed Ali Ben Abid.

Selon le communiqué de presse, la Ministre et l’Ambassadeur ont pris connaissance de l’état actuel des négociations des projets d’accord-cadre de coopération : entre l’ANMAT et son homologue tunisien ; de la coopération et de l’assistance douanières ; en matière de Transport Aérien ; concernant le transport maritime ; en matière industrielle (INTI/APII) ; et le projet d’accord visant à éviter la double imposition entre les parties. Ils ont aussi mis en avant les opportunités offertes par le marché tunisien dans le domaine des secteurs agroalimentaire, spatial et pharmaceutique.

On notera que l’Argentine et la République tunisienne ont établi des relations en 1961. Selon les dernières données disponibles, en 2023, les exportations argentines vers la Tunisie ont atteint 63,9 millions de dollars et les importations en provenance de ce pays, 32,6 millions de dollars, avec un excédent de la balance argentine de 31,2 millions de dollars. Au cours de cette période, les exportations argentines vers ce pays d’Afrique du Nord étaient concentrées dans les catégories de graisses et huiles animales ou végétales (26,4%) et de céréales (12,7%).