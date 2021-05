Des sources ont confié à Mosaïque FM que Rached Ghannouchi, président du Parlement et du mouvement Ennahdha, s’est rendu, hier mercredi, au Qatar dans une visite non annoncée.

Les mêmes sources ont indiqué que Ghannouchi rencontrera de hauts responsables, au cours de cette visite de deux jours, qui est à titre personnel et partisan et non pas en tant que président du Parlement.