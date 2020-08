Vivan porte plainte contre Chawki Tabib, pour « faux usage de faux »

Nouveau rebondissement dans l’affaire du Fakhfakh-Gate, l’affaire de conflit l‘intérêt qui a été derrière la démission de l’actuel chef de gouvernement de son poste. En effet, selon un communiqué dont Africanmanager a reçu copie électronique, « le mercredi 29 Juillet l’avocat de la société Vivan a déposé auprès du greffe du procureur de la république du tribunal de première instance de Tunis une plainte pénale contre le président et le secrétaire général de l’INLUCC, pour faux, usage de faux, fausse identité, divulgation de secrets d’instruction et contrefaçon de documents ».

Rappelons que les correspondances, entre l’Inlucc de Chawki Tabib et la présidence de l’ARP, ont été déterminantes dans la démission d’Elyes Fakhfakh de son poste de chef de gouvernement. Rappelons aussi, que cette plainte, n’est pas la 1ère réaction de Fakhfakh et son entreprise. Le chef du gouvernement de gestion des affaires courantes, avait il y a quelques jours, publié un communiqué, où il attaquait la commission parlementaire d’enquête sur l’affaire conflit d’intérêt. Ladite commission, devait remettre son rapport au président de l’ARP avant l’Aïd. Ceci n’a pas été fait, et il ne serait pas exclu que ledit rapport subisse quelques rectifications par rapport à sa version initiale qui n’aurait été signée par tous les membres de la commission.