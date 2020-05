Wifak « la plus petite des banques islamiques » pas encore rentable malgré son profil de financement (Fitch)

Fitch Ratings a annoncé avoir abaissé la note nationale à long terme de la banque internationale Wifak (Wifak) de “BB-(tun)” à “BB-(tun)” avec perspective négative. Toutefois, la note nationale à court terme de Wifak a été confirmée à “B (tun)”.

Cette dégradation reflète la détérioration du profil financier de Wifak par rapport aux autres émetteurs en Tunisie, comme en témoignent la forte détérioration de la qualité des actifs de la banque, l’augmentation des pertes enregistrées en 2019 et la baisse de la capitalisation, souligne l’agence de notation. Elle a expliqué la perspective négative par de « nouvelles pressions susceptibles d’apparaître étant donné l’environnement opérationnel très difficile en Tunisie, affecté par le confinement induit par le coronavirus, les restrictions de voyage et le ralentissement de la croissance économique mondiale ».

Les notes de Wifak reflètent, en outre, la petite taille de la banque et sa part de marché en Tunisie où elle contrôle moins de 1 % des actifs totaux du secteur bancaire. Wifak, qui officiait auparavant comme une société de leasing, a achevé sa conversion en banque au premier semestre 2017. Elle est la plus petite des trois banques islamiques opérant en Tunisie et est l’une des plus petites banques du pays. L’année 2019 a marqué sa deuxième année entière d’activité en tant que banque et son modèle d’entreprise évolue rapidement. La croissance devrait être forte après les perturbations liées aux coronavirus. La banque opère exclusivement en Tunisie. Fitch prévoit que le PIB de la Tunisie se contractera de 2 % cette année en raison du choc lié à la pandémie, avant de revenir à une croissance de 3,5 % en 2021. Toutefois, le scénario de référence comporte un risque important de baisse, compte tenu de l’évolution rapide de l’impact du choc pandémique et de l’incertitude quant à sa propagation et à la durée des mesures de confinement, qui ont affecté l’activité économique nationale.

Wifak prête presque exclusivement à des clients qui ne sont pas des particuliers (environ 93 % de l’exposition totale) et son activité prédominante est le financement d’actifs (62 % du financement total), ce qui représente une poursuite de son orientation historique vers le leasing. Les principaux objectifs stratégiques de Wifak sont une croissance continue, le renforcement de sa franchise de vente au détail par l’ouverture de succursales et des offres numériques, la réduction de son appétence au risque et la diversification de son portefeuille de leasing traditionnel vers un assortiment plus large d’Ijara (crédit-bail traditionnel) et de Murabaha (financement à coût majoré). Fin 2019, le financement de la Murabaha représentait 38 % du portefeuille de financement total.

La croissance sera lente en lien avec le covid-19!

Wifak n’est pas encore rentable, comme on pouvait s’y attendre étant donné qu’elle est encore à un stade relativement précoce de sa transformation. En 2019, une forte augmentation des charges liées aux créances douteuses a entraîné des pertes nettes clairement plus élevées. De nouvelles nominations à des postes de direction ont été effectuées et une révision des procédures de gestion des risques a été achevée au cours des derniers mois de 2019. Néanmoins, Fitch affirme que « les perspectives pour les bénéfices et la rentabilité de Wifak sont négatives car la croissance sera lente et les créances douteuses augmenteront probablement étant donné l’impact de la crise du coronavirus sur la capacité des emprunteurs à s’acquitter du service de leur dette ».

Le ratio de financement déprécié/financement brut calculé par Fitch a fortement augmenté pour atteindre 12,7 % fin 2019 (fin 2018 : 5,9 %). La nomination d’un nouveau directeur des risques au début de l’année 2020, la révision des normes de souscription et le renforcement des procédures de contrôle et de recouvrement adoptées par la banque permettent déjà de contenir les dépréciations supplémentaires. Les mesures annoncées par le gouvernement en mars 2020 permettant à un large éventail de clients de reporter leurs engagements en matière de service des dettes contractées et encourageant les banques à restructurer les prêts si nécessaire ralentiront la nécessité de reconnaître les créances douteuses à court terme, mais n’atténueront pas nécessairement les pressions sur la qualité des actifs. Les perspectives de la qualité des actifs chez Wifak sont négatives, indique Fitch.

Un profil de financement en amélioration mais fable

Le profil de financement de Wifak s’améliore mais reste relativement faible. La banque s’est diversifiée en se démarquant des sources de financement dont disposaient auparavant les sociétés de leasing et augmente sa base de dépôts de clients (81 % du financement hors capital de Wifak). Toutefois, la plupart des clients sont nouveaux et la stabilité doit être testée sur un cycle plus long. En juin 2019, la banque a émis sur les marchés de capitaux nationaux une obligation à moyen terme conforme à la charia d’un montant de 15 millions dinars tunisiens, qui constitue une source de financement à plus long terme. D’autres émissions sont envisagées une fois que les conditions du marché se seront normalisées. Depuis juin 2019, les banques islamiques en Tunisie peuvent se livrer au refinancement de murabaha auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Fin 2019, seule une très faible proportion du financement de Wifak provenait de la BCT car celle-ci détient très peu de garanties éligibles. Toutefois, cela pourrait changer à moyen terme si l’Institut d’émission accepte d’élargir la gamme de garanties éligibles pour les banques islamiques. Cela fournirait à la banque une source de liquidités supplémentaires dont elle a grand besoin. Néanmoins, le profil de liquidité de Wifak s’est amélioré en 2019. Le ratio de couverture des liquidités de la banque a atteint 177 % fin 2019 (fin 2018 : 30 %), tandis que le ratio financement / dépôts calculé par Fitch est tombé à 122 % fin 2019 (fin 2018 : 147 %).

En termes absolus, les fonds propres de Wifak sont peu élevés par rapport aux normes internationales, équivalant à 57 millions de dollars à la fin de l’année 2019. Le ratio Fitch Core Capital/actifs pondérés en fonction des risques de la banque était de 26 % à la fin de l’année 2019, ce qui est comparable à la moyenne du secteur bancaire. Toutefois, les mesures actuelles de la capitalisation ne sont pas indicatives des attentes futures, compte tenu des prévisions de croissance ambitieuses. L’objectif interne à moyen terme de Wifak est de maintenir un ratio de capital réglementaire total supérieur à 12 %, au-dessus du minimum réglementaire de 10 %, conclut Fitch.

Source : Fitch Ratings. Traduction : AM