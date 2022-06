Tous les jeunes étudiants et élèves (74) qui ont participé à la 3ème édition du concours euro-méditerranéen en création et design « Wood Innov Design » bénéficieront, pendant une année, de l’accompagnement de l’Agence de Promotion de l’Investissement et de l’Innovation (APII) au sein de ses pépinières dans les différentes régions.

L’information a été annoncée, mardi, par la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Neila Nouira Goungi à l’occasion de la cérémonie de remise des prix du concours tenu sous le thème « Innover pour les personnes âgées et à mobilité réduite ».

Près de 74 étudiants et élèves issus de 15 établissements dont des écoles de design, d’arts graphiques, d’architecture et des centres de formation spécialisés publics et privés situés dans 13 gouvernorats, ont participé à cette édition. Les candidats ont été répartis en deux catégories « Sénior » pour les élèves des classes terminales et « Junior » pour les élèves des autres niveaux.

Six prix qui constituent des hébergements gratuits dans une pépinière de l’APII pendant une année et des montants variant entre 1000 et 4000 dinars, ont été décernés aux gagnants dans les deux catégories et un prix a été attribué à la meilleure institution.

Le président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul a indiqué que l’appartenance des participants à des établissements d’enseignement supérieurs confirme le besoin et la nécessité d’une synergie entre le monde universitaire et le monde de l’industrie.

« Cette synergie ne peut être que bénéfique pour l’employabilité des jeunes et la créativité des industriels tunisiens », a-t-il avancé, ajoutant que le thème choisi pour cette année « Innover pour les personnes âgées et à mobilité réduite » témoigne le souci de l’entreprise tunisienne de répondre aux besoins de la société et aux besoins particuliers de cette frange de la population.

Pour Majoul, aussi bien les personnes âgées que celles à mobilité réduite ont des besoins spécifiques en matière de meubles et d’ameublement, besoins qui doivent être pris en considération pour réduire l’impact de leur handicap et leur offrir un espace de vie confortable.

Pour sa part, le président de la Fédération Nationale du Bois et de l’Ameublement (FNBA), Khaled Sellami a souligné que l’objectif du concours est de développer le secteur du bois et de l’ameublement et de sensibiliser et encourager les jeunes en formation.

Le responsable a, dans le meme cadre, rappelé que les jeunes participants sont issus de différents établissements de 13 régions dont Gafsa, Sfax, Kairouan, Kasserine Jendouba, Tatouine et Monastir. Il a fait savoir que l’objectif final est d’autonomiser les jeunes et de les initier à l’entreprenariat et à la création de projets professionnels.

« Wood Innov Design » a été organisé par le Centre Technique de l’Industrie du Bois et de l’Ameublement (CETIBA) en collaboration avec la Fédération Nationale du Bois et de l’Ameublement (FNBA).

Les travaux des étudiants et des élèves ont été évalués par un jury composé de représentants de la profession, d’institutions spécialisées dans le design, de représentants des ministères des Affaires sociales et de la Famille, de la femme, de l’enfance et des séniors.