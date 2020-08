Youssef Chahed : Nous soutiendrons le gouvernement Mechichi mais à condition !

Le président du parti Tahya Tounes Youssef Chahed a indiqué mardi que son parti « soutiendra le gouvernement de Hichem Mechichi à condition de s’en tenir au programme que lui a présenté le mouvement ».

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec le chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi, Youssef Chahed a ajouté qu’il a présenté à Mechichi un programme national pour la préservation des postes d’emploi. Plus de 150 mille tunisiens ont perdu leur emploi à cause de la pandémie de coronavirus, a-t-il dit.

L’entretien avec le chef du gouvernement désigné a également porté sur les priorités et axes de travail du prochain gouvernement, a ajouté Chahed, évoquant notamment un programme national dédié à l’amélioration de la situation sociale des ouvriers de chantiers et le traitement de la question de la migration irrégulière.

Accompagné du député Mustapha Ben Ahmed, président du groupe parlementaire Tahya Tounes, Youssef Chahed a souligné que tout chef de gouvernement « doit s’atteler à l’assainissement du climat politique dans le pays pour pouvoir travailler avec aisance ».

Sur la participation du mouvement Tahya Tounes à la prochaine coalition gouvernementale, Chahed a affirmé que son parti soutient le gouvernement Mechichi quel qu’en soit le profil. La question sera toutefois tranchée au sein des structures du parti, a-t-il précisé.

Hichem Mechichi a entamé depuis, hier lundi, les concertations avec les blocs parlementaires et les partis politiques selon leur représentativité parlementaire.