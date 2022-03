Z.Maghzaoui : Ennahdha et l’ancien système ont cherché à affamer les gens !

Le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhaier Maghzaoui, a affirmé, lundi, qu’Ennahdha et l’ancien système se sont employés à « affamer » les gens et compliquer davantage leur situation sociale et la lestant d’énormes difficultés.

Sur Shems fm, il a ajouté que de concert avec les « mécontents du 25 juillet », ils ont mis la pression sur le président de la République, Kais Saied, à travers la spéculation, le monopole et l’affamement du peuple, selon ses dires .

Il a cependant reconnu que les campagnes contre la spéculation ont été entachées de nombreuses erreurs, citant la verbalisation des commerçants grossistes , appelant à des « mesures exceptionnelles » pour alléger le fardeau sur les Tunisiens et affirmant que les ordonnances présidentielles ne sont pas de nature à changer la situation du peuple.