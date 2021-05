Zaghouan: hausse de 42% de la récolte céréalière

Dans le gouvernorat de Zaghouan, les préparatifs pour la saison de la moisson et du stockage des céréales a été au centre d’une séance de travail, tenue mardi au siège du gouvernorat, en présence du gouverneur de Zaghouan Salah Mtiraoui et des cadres et représentants des structures agricoles dans la région.

Dans un exposé présenté à cette occasion, le président de la direction de la production végétale au commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Zaghouan, Ali Hammami a souligné que la récolte céréalière connaîtra, cette année, une hausse de 42%, soit 1 million de quintaux contre 703 mille quintaux la saison dernière.

Il a précisé que les superficies consacrées à la culture céréalière a atteint, cette saison, 65500 hectares dont 545 ha en irrigué.

D’après la même source, la production fourragère est estimée en hausse avec une récolte qui devra atteindre 203 mille tonnes contre 120 mille tonnes la saison dernière.

Le gouvernorat de Zaghouan compte 12 centres de collecte des céréales d’une capacité de stockage de 470 mille quintaux et la région contribue à hauteur de 6% dans le volume des céréales stockées sur le plan national.