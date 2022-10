Zaghouan: Parachèvement des procédures foncières liées au projet de l’autoroute Tunis-Jelma

Les services régionaux à Zaghouan viennent de parachever toutes les procédures foncières et routières pour assurer le bon démarrage des travaux de l’autoroute Tunis-Jelma (186 km) qui traverse le gouvernorat de Zaghouan dans un tronçon qui s’étend sur 68 km.

Le directeur régional de l’équipement et de l’habitat, Ameur Bouaziz a indiqué à l’Agence TAP que le coût du tronçon qui traverse la région de Zaghouan s’élève à environ 850 MD, soit 50% du coût total du projet.

Ce montant couvre également la réalisation de 31 voies routières sur un total de 78 et de 7 ponts parmi 14 programmés ainsi que l’installation de 4 transformateurs au niveau de la centrale électrique de Sminja, l’embellissement des entrées nord et sud de la ville d’El Fahs et l’aménagement d’une aire de repos à El Fahs, a souligné la même source.