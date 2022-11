Zaghouan, pôle touristique

La ville de Zaghouan, à quelques 60 km à l’Ouest de la capitale Tunis, aspire à devenir un pôle touristique.

Dans un reportage diffusée par Hannibal TV, dans son journal du soir, dimanche 27 novembre, à l’occasion de la tenue d’un séminaire scientifique à ce sujet, l’ensemble de la société civile de cette prestigieuse ville a dit soutenir l’idée, dont Mohamed Habib Bouallègue, président d’une association locale active dans le domaine ? qui a mis en avant les atouts dont se prévaut la ville de Zaghaouan sur les plans naturel, archéologique et historique pour devenir un pôle touristique des plus attractifs.

Il a notamment mentionné les antiquités romaines de la ville dont l’aqueduc qui s’étend sur plus de 130 km de Zaghouan à Carthage et le temple des eaux. D’ailleurs le nom de « zaghouan » est un mot berbère qui signifie, entre autres, temples, chambres et tombeaux, au pluriel.

La ville de Zaghouan présente, en outre, un riche patrimoine andalous encore visible dans l’architecture de plusieurs grandes maisons dites « dar », à l’instar de Dar Hdhili ou Dar Fadhel.

Les autorités régionales et locales sont aussi favorables au projet.