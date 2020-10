Zaghouan: Récupération d’une terre domaniale s’étendant sur 368 ha

Les services des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières à Zaghouan viennent de récupérer une terre domaniale agricole d’une superficie de 368 ha.

Selon le directeur régional des Domaines de l’Etat à Zaghouan Ahmed Soukni, la terre agricole comprend des superficies de grandes cultures, une oliveraie, des champs de pâturage ainsi que des abris pour bétail.

Elle est gérée depuis 1999 par un investisseur qui ne répond plus aux critères du cahier de charge et qu n’a pas aussi fourni les quittances du loyer et dont la valeur est estimée à 212 mille dinars, a souligné la même source à l’agence TAP.

La terre sera restituée à l’Office des Terres Domaniales, a précisé le responsable, ajoutant qu’avec ce nouveau bien, la superficie des terres domaniales récupérées au gouvernorat de Zaghouan a atteint 5900 ha.