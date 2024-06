Zaghouan : Une enveloppe de 42 MD pour la création d’un centre de valorisation des boues d’épuration

L’Office national de l’assainissement (ONAS) a consacré une enveloppe de 42 millions de dinars pour la création d’un centre mixte de valorisation des boues d’épuration dans les gouvernorats de Nabeul et Zaghouan, pour des usages agricole et industriel.

Financé par la Banque Allemande pour le Développement, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement de gestion des boues d’épuration produites à partir des eaux usées.

Le projet consiste à extraire les boues d’épuration produites par le traitement des eaux à hauteur d’environ 40 mille tonnes par an, pour leur transformation en engrais organiques à des fins agricoles et industrielles, selon une source des services de l’ONAS à Zaghouan à la TAP.

Une équipe regroupant les autorités agricole, sanitaire et des domaines de l’Etat, se déplacera, mercredi, à Zaghouan pour examiner le terrain domanial d’une superficie de 13 hectares proposé à la création de ce centre de valorisation des boues d’épuration.