Zarzis: Coupure dans l’approvisionnement en eau potable

Une coupure et une perturbation dans l’approvisionnement en eau potable seront enregistrées, demain, jeudi 30 janvier 2020, à partir de 10h00, dans la ville de Zarzis et ses environs et la zone touristique, annonce mercredi, la SONEDE.

Cette perturbation est due à des travaux de maintenance engagés par la société, au niveau de la station de dessalement de l’eau à Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine.

L’approvisionnement en eau potable reprendra son rythme normal progressivement le jeudi, à partir de 20h00.