Zhero Europe explore la Tunisie comme hub stratégique pour la production et l’exportation d’énergie verte

La Tunisia Investment Authority (TIA) a accueilli Zhero Europe, le mercredi 12 juin 2024, une entreprise innovante qui développe, construit, finance et exploite des projets d’énergie verte à grande échelle.

Zhero développe actuellement le projet Medlink, qui vise à intégrer un corridor énergétique Nord-Sud via des lignes à courant continu haute tension (HVDC) pour connecter la production d’énergie renouvelable en Tunisie. Le projet comprend des centrales électriques renouvelables et l’exportation d’électricité.

L’équipe de la TIA a fourni à Zhero Europe un aperçu du climat d’investissement attractif de la Tunisie, soulignant le potentiel stratégique du pays en tant que hub de production et d’exportation d’énergie verte.

Forte de sa technologie de pointe pour la production d’énergie propre et de son expérience avérée dans l’exportation d’énergie verte, Zhero a exprimé un vif intérêt à tirer parti de la position stratégique de la Tunisie pour son ambitieux projet Medlink.

L’entreprise a également insisté sur l’importance d’établir un partenariat gagnant-gagnant avec des partenaires tunisiens afin de renforcer les industries locales et de maximiser la valeur ajoutée du potentiel de la Tunisie en matière d’énergies renouvelables.

