Zimbabwe : 100.000 personnes arrêtées pour violation du confinement

Plus de 100.000 personnes ont été arrêtées au Zimbabwe pour des infractions aux mesures de confinement, mis en en place depuis la fin du mois de mars pour lutter contre la propagation de la Covid-19, a annoncé la police.

« La police est perturbée par le nombre de personnes qui sont arrêtées pour non-port du masque, déplacements non essentiels et rassemblements interdits », a expliqué le porte-parole de la police. À ce jour, « 104.349 personnes ont été arrêtées pour violation des mesures nationales du confinement », décrété fin mars et depuis assoupli, a-t-il ajouté dans un communiqué publié dans la soirée du samedi 18 juillet.

La police a appelé la population à « minimiser les effets de la pandémie mortelle en réduisant (les) déplacements, en observant la distanciation sociale, en portant des masques et en évitant les bars et les rassemblements illégaux ». Le Zimbabwe a enregistré jusqu’à présent 1.478 cas de contamination par le Covid-19, dont 25 mortels.