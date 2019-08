Zimbabwe : Une nouvelle monnaie pour oxygéner l’économie

Le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe a annoncé l’introduction d’une nouvelle monnaie nationale et l’abandon de sa quasi-monnaie «bond notes», dont la valeur était équivalente à celle du dollar américain depuis dix ans, rapporte Sputnik.

Cette décision du gouvernent est destinée à desserrer l’étau financier qui étrangle son économie depuis des années. En particulier, le gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, John Mangudya, a reconnu que la mesure était provoquée par le fait que le pays manquait de dollars américains, qui s’échangeaient avec une plus-value de 300% à 400% sur le marché noir, selon la publication.

Le Zimbabwe avait abandonné en 2009 son dollar zimbabwéen, totalement dévalué pour cause d’hyperinflation, au profit du dollar américain. Mais les billets verts se sont faits de plus en plus rares, au point d’étrangler l’économie.

En 2016, le gouvernement a alors introduit des «bonds notes», des sortes d’obligations de même valeur que les billets verts. Là encore l’opération a échoué et la valeur des «bonds notes» a chuté. L’inflation a repris de plus belle, creusé les déficits et provoqué le retour des pénuries touchant les produits de base, comme le pétrole et l’huile, précise l’agence russe.