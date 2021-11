03 décès et 105 nouvelles contaminations enregistrés le 08 novembre 2021

03 décès suite à une infection par le coronavirus ont été enregistrés lundi 08 novembre courant, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué rendu public mardi. Selon la même source, 105 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été également enregistrées après la réalisation de 3720 tests soit un taux de 2.82pc d’analyses effectuées. Le total des décès suite à une contamination par le coronavirus depuis son apparition en mars 2020 est ainsi de l’ordre de 25287. Il s’agit également de la guérison, de 1915 personnes, enregistrée lundi. Selon la même source, le nombre des malades hospitalisés dans les hôpitaux, public et privé, en date du 08 novembre courant, est de l’ordre de 189 personnes après l’admission de 16 nouveaux malades infectés. Il s’agit également, à la à la même date, de 57 cas hospitalisés dans les services de soins intensifs et de réanimation dans les hôpitaux, public et privé, et 16 cas placés sous respirateur artificiel.

