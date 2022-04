13 migrants morts dans un naufrage au large de Sfax

Les autorités tunisiennes ont récupéré les corps de 13 demandeurs d’asile, dont six femmes et six enfants, après que leurs bateaux ont chaviré en essayant de faire la dangereuse traversée vers l’Italie, a déclaré une source judiciaire.

- Publicité-

Les demandeurs d’asile étaient tous originaires d’Afrique subsaharienne et avaient pris la mer à bord de deux embarcations, a déclaré un porte-parole du tribunal de première instance de Sfax.

Les secouristes ont sorti 37 migrants de l’eau vendredi et samedi, mais une douzaine d’autres sont toujours portés disparus, a-t-il ajouté.

La Tunisie et la Libye voisine sont des points de départ clés pour les migrants et les demandeurs d’asile qui cherchent à atteindre les côtes européennes, souvent à bord de bateaux qui sont à peine en état de naviguer.

Le HCR, l’agence des Nations unies pour les réfugiés, a déclaré qu’environ 1 300 réfugiés se sont noyés ou ont disparu en Méditerranée centrale en 2021, ce qui en fait la route migratoire la plus meurtrière au monde.

L’Organisation internationale pour les migrations estime que plus de 18 000 réfugiés et migrants sont morts ou ont disparu en tentant de faire la traversée depuis 2014.