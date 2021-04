Tunisie : Les déchets industriels dangereux estimés à 150.000 tonnes/an

Selon des données publiées par « Prévention-Plus Formation », une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité et l’environnement industriel, les déchets industriels dangereux générés en Tunisie sont estimés à 150.000 tonnes par an, dont 12.000 tonnes par an étaient traitées avant la fermeture de Jradou.

Cela sans compter les déchets de phosphogypse, évalués à 5 millions de tonnes/an et relevant de la responsabilité du Groupe Chimique Tunisien. Ces déchets sont stockés ou rejetés en mer, a ajouté la même source.