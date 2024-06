15 MUSD de l’Afreximbank à la FDH Bank du Malawi pour faciliter l’importation

La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) (www.Afreximbank.com) a signé un accord de facilité de prêt à terme amortissable de 15 millions de dollars US en faveur de FDH Bank Plc. Malawi, en vue de soutenir le secteur manufacturier, les exportateurs et les importateurs au Malawi.

Selon les termes de l’accord conclu dans le cadre des Assemblées annuelles d’Afreximbank (AAM2024) qui viennent de prendre fin à Nassau, capitale des Bahamas, FDH Bank utilisera le produit de la facilité pour financer les transactions commerciales de ses clients travaillant dans la fabrication, l’exportation et l’importation.

Haytham El Maayergi, Vice-président exécutif d’Afreximbank, en charge de Global Trade Bank, a signé l’accord au nom d’Afreximbank, et George Chitera, Directeur général adjoint de FDH Bank Plc, a paraphé le document pour le compte de FDH Bank Plc. Malawi.

Commentant l’accord, M. El Maayergi a déclaré : « Cette facilité soutiendra l’exportation de produits de base à valeur ajoutée et la capacité de production du Malawi. Elle s’inscrit en droite ligne de notre stratégie de financement des exportations, qui renforce également la capacité des pays à gagner des devises ».

El Maayergi a ajouté que, grâce à son approche de prêt intermédié, la facilité devrait contribuer à combler le déficit de financement sur le continent tout en renforçant la capacité des intermédiaires financiers à soutenir les entreprises par le biais de produits de financement et de programmes de renforcement des capacités.

Pour sa part, Chitera a fait remarquer : « En tant que banque, nous croyons en notre capacité et notre potentiel à développer les entreprises et c’est pourquoi nous nous appuyons sur nos partenariats stratégiques tels que Afreximbank et d’autres institutions aux vues similaires pour accroître notre capacité à créer des solutions financières sur mesure qui remodèleront et stimuleront le commerce intra- et extra-africain. Ce prêt à moyen terme de 15 millions de dollars US est l’une des principales étapes vers cet objectif ».

La facilité fournit un financement offshore, nécessaire pour répondre aux besoins d’importation élevés de divers secteurs essentiels de l’économie.