16 projets attribués dans l’appel d’offres de 70 MW de photovoltaïque

Le ministère tunisien de l’Energie, des mines et de la transition énergétique a révélé les 16 projets qui ont remporté son appel d’offres de 70 MW de photovoltaïque, lancé en juillet 2019.

A travers ce processus de passation de marchés, le gouvernement tunisien entend construire six centrales solaires d’une puissance installée de 10 MW chacune et dix parcs solaires de 1 MW.

Le lot d’appels d’offres pour les projets entre 1 MW et 10 MW a vu les offres finales varier de 125,3922 DT/kWh à 129,9736 DT/kWh. Un consortium formé par Hatem Mabrouk et Bot Energy va construire un projet dans le gouvernorat de Médenine. Un autre groupe comprenant Akuo Energy, HBG Holding et Nour Energy construira un projet dans le gouvernorat de Gabès, tandis qu’Ecodelta installera un réseau à Médenine. Au total, les six projets seront construits pour un montant compris entre 18,3 millions et 23,7 millions TND.

Le lot d’appels d’offres pour les projets jusqu’à 1 MW a donné lieu à des offres finales allant de 189 500 DE/kWh à 213 500 DT/kWh, avec des coûts de projet allant de 2,4 millions DT à 3,4 millions DT. Les 10 projets seront répartis entre Médenine, Ajim Djerba, Sidi Bouzid, Tataouine, Gabès et Kairouan.

Dans le cadre d’un appel d’offres similaire, le gouvernement tunisien a attribué sept projets totalisant 70 MW à des entreprises nationales et à des consortiums tunisiens-internationaux. La construction du premier projet a commencé en mai.

Le gouvernement tunisien a également finalisé en décembre un appel d’offres pour 500 MW de panneaux solaires. Le norvégien Scatec Solar a été le mieux-disant, avec trois projets totalisant 300 MW. Il construira une installation de 200 MW dans le gouvernorat de Tataouine et vendra l’électricité à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz pour 71,783 DT/MWh. C’est l’offre la plus basse de l’appel d’offres.