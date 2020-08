164,47 M€ de la BAD pour la Covid l’inclusion sociale et l’emploi en Tunisie

Selon un document officiel, entre le 29 mai 2019 et le 3 juin 2020, la BAD (Banque Africaine de Développement) a approuvé des prêts à la Tunisie d’un montant total de presque 530,2 Millions d’Euros, équivalents à 473,4 Millions UC (Unité de Compte, qui équivaut à 1,12 €). Un seul de ces crédit d’un montant de 146,847 Millions UC, avait était libellé au titre d programme d’appui à la réponse au Covid-19 par l’inclusion sociale et l’emploi. On ne sait pas s’il s’agit du prêt dont parlait la semaine dernière Elyes Fakhfakh lorsqu’il demandait une session extraordinaire de l’ARP pour voter un prêt de la BAD. Fakhfakh parlait alors d’un appui budgétaire. Et d’ailleurs, où est l’argent du Covid ?

A côté des 5 crédits souverains, deux banques, l’Amen et la BH, avaient aussi pris trois crédits auprès de la BAD. 83,846 MUC ont été ainsi approuvés pour la BH Bank et qui est classé souverain, et deux crédits d’un total de presque 40 MUC (4,76 M€) classés non-souverains, pour l’Amen Bank.