17 décès supplémentaires et 2154 nouvelles contaminations recensés le 21 février 2022

17 décès supplémentaires et 2154 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 19 mille 773 tests efectués, soit un taux de positivité de 10,89%, ont été recensés le 21 février 2022, a rapporté, mercredi, le ministère de la Santé.

Dans son bilan quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le ministère a fait savoir que depuis l’apparition du virus en Tunisie, en mars 2020, le nombre total de décès s’est élevé, à 27 592 morts et celui des contaminations à 990 mille 483 cas.

Selon la même source, le nombre total de personnes hospitalisées le 21 février en cours dans des établissements de santé des secteurs public et privé, s’est élevé à 1196 patients dont 226 se trouvent dans les services de réanimation et 50 sont placés sous respirateurs artificiels.