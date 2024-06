17 millions DT pour l’approvisionnement des écoles rurales en eau

La ministre de l’Éducation, Salwa Abbasi, a annoncé l’allocation de 17 millions de dinars pour approvisionner en eau potable plusieurs établissements scolaires des zones rurales , notamment dans les gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Jendouba, le Sud et certaines régions du littoral.

Dans une déclaration à la Première Chaîne TV Nationale, elle a ajouté que le mécanisme de fourniture de l’eau à ces établissements d’enseignement consisterait à creuser des puits en coordination avec le ministère de l’Agriculture afin que la nappe phréatique ne soit pas compromise.

Elle a indiqué que le ministère s’attaquera également au problème des citernes, car certaines d’entre elles sont rouillées et impropres au stockage aux fins de consommation, et elles seront toutes remplacées.

