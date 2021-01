20 millions d’euros de la BERD, pour le partage des risques avec les PME

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement « BERD » et Attijari bank Tunisie ont signé un accord portant sur un mécanisme de partage des risques d’un montant de 20 millions d’euros, ainsi qu’une convention selon les standards de l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA).

- Publicité-

Le mécanisme de partage de risques constitue l’un des trois cadres de financement de l’initiative de la BERD pour les petites entreprises, un programme destiné à soutenir les entreprises privées locales et à encourager leur développement. La BERD propose à sa banque partenaire Attijari bank, des dispositifs de participation aux risques, assumant ainsi une partie du risque lié aux prêts que cette banque octroi à leurs clients.

Depuis le démarrage de ses activités en Tunisie, en septembre 2012, la BERD y a investi près de 1,2 milliards d’euros, répartis sur 52 projets. Les investissements de la Banque ont pour objectif de soutenir le renforcement du secteur financier et le financement des entreprises privées, de promouvoir l’efficacité énergétique et d’encourager le développement d’un secteur de l’énergie durable, tout en facilitant les investissements non souverains dans l’amélioration des infrastructures. La BERD a d’ores et déjà apporté son soutien à plus de 1200 petites et moyennes entreprises en Tunisie, en leur fournissant des services de conseil professionnel dans le cadre de son programme d’Appui aux PME financé par l’Union Européenne