200 mille emplois dans la restauration et l’hôtellerie en France, seront recrutés en Tunisie

Pénurie de main d’œuvre chez les restaurateurs et les hôteliers en France. Près de 200 milles postes sont à pourvoir, et c’est en Tunisie que l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie a décidé de les chercher, comme le rapporte le site français infomigrants. « Serveurs, plongeurs, cuisiniers et commis ou chefs de rang, tous les emplois de la restauration sont concernés. L’appel à candidatures concerne tous les jeunes Tunisiens diplômés d’écoles spécialisées, et qui ne trouvent pas de travail dans leur pays. Il leur suffira de déposer leur candidature, d’ici quelques semaines, sur une plateforme de recrutement dédiée », indique la même source.

La demande s’adresse aux diplômés tunisien du secteur de la restauration et de l’hôtellerie. « Des négociations entre l’Umih, le ministère de l’Intérieur et l’équivalent de Pôle emploi en Tunisie seraient en cours afin de faire venir une main-d’œuvre locale en renfort cet été. Demandeurs d’emploi, les saisonniers tunisiens auraient « exactement les mêmes contrats que les Français », atteste Thierry Deniau, coprésident de l’Umih de l’Aude rapporté par le journal français La Dépêche