Le président de la fédération régionale de l’hôtellerie à Monastir, Slim Dimassi, appelle l’Etat à faciliter l’octroi des crédits et de liquidités au profit des hôteliers afin qu’ils puissent payer les dépenses et les salaires des ouvriers et préparer le démarrage de la saison touristique.

Dans une déclaration à l’agence TAP, en marge d’une séance de travail, tenue au siège du gouvernorat de Monastir, vendredi , autour des répercussions de la pandémie de la Covid-19, Slim Dimassi indique que tous les hôtels espèrent ouvrir leurs portes début juillet 2020 soulignant que le marché reste limité en raison de la fermeture du marché émetteur européen jusqu’au 31 août 2020.

A ce propos, Dimassi invite à ouvrir les frontières avec l’Algérie et la Libye en ajoutant que la retour des touristes russe ne s’effectuera pas avant septembre prochain en raison de la situation épidémiologique dans ce pays.

Les hôtels rencontrent plusieurs problèmes dont la réduction de 50% du taux d’occupation, dans le cadre du respect du protocole sanitaire lié à la Covid-19, affirme la même source en espérant que le ministère du tourisme revoit ce taux à la baisse.

Tout en appelant à l’accélération du versement de la prime exceptionnelle (200DT) au profit des ouvriers des hôtels, Dimassi invite les autorités concernées à clarifier leur vision pour sauver la saison touristique.